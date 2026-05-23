Почему почти все люди в мире правши? Ученые наконец-то нашли объяснение

Daily Mail: найдено объяснение, почему почти все люди в мире правши

Фото: www.globallookpress.com/news.ru/Bulkin Sergey

Исследователи выяснили неожиданную связь между доминирующей рукой и умением ходить на двух ногах.

Особенности прямохождения и значительное увеличение объема головного мозга стали ключевыми причинами того, что подавляющее большинство людей являются правшами. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на исследование экспертов из Оксфордского университета.

Ученые долго не могли понять, почему во всех культурах мира лишь около 10–12% населения используют левую руку. Однако теперь тайна эволюционного преимущества правшей раскрыта.

Специалисты проанализировали данные о двух тысячах особей среди 41 вида приматов, включая обезьян и гоминоидов, чтобы сопоставить их повадки с людьми.

Ведущий автор работы доктор Томас А. Пюшель отметил, что это первое исследование, тестирующее сразу несколько крупных гипотез в рамках единой структуры.

«Наши результаты показывают, что праворукость, вероятно, связана с фундаментальными чертами, которые делают нас людьми, особенно с вертикальной походкой и развитием крупного мозга», — подчеркнул ученый.

Исследование показало, что изначально переход к прямохождению освободил верхние конечности для использования инструментов и жестикуляции. Вслед за этим рост мозга и реорганизация его коры усилили специализацию полушарий. Это сделало праворукость доминирующей генетической чертой.

Окончательное закрепление праворукости произошло благодаря нейронной эффективности, которую обеспечивал увеличивающийся в размерах мозг при выполнении сложных задач свободными руками.

Интересные детали биологи выявили при изучении вымерших предков. Согласно их моделям, ранние виды, такие как ардипитеки и австралопитеки, имели лишь слабо выраженную склонность к правой руке, сопоставимую с современными шимпанзе.

Однако с появлением более развитых прямоходящих людей и неандертальцев асимметрия стала нарастать. Любопытным исключением оказался человек флоресский, известный как «хоббит» из Индонезии. Из-за небольшого мозга и сочетания ходьбы с лазанием по деревьям, этот вид сохранил гораздо более слаборазвитую правую руку.

