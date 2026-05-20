Силы ПВО за пять часов уничтожили 94 украинских дрона над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении в мессенджере МАКС.

По данным Минобороны, воздушные цели были сбиты над Псковской, Рязанской, Тверской, Ростовской, Нижегородской, Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Новгородской, Смоленской и Тульской областями. Также беспилотники уничтожили над территорией Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, над Крымом, а также над акваторией Азовского моря.

В последние месяцы российские приграничные субъекты регулярно фиксируют атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Помимо применения БПЛА, отмечаются ракетные удары и артиллерийские обстрелы. Наиболее часто такие инциденты происходят в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Курской области получила тяжелые ранения в результате атаки беспилотника. Инцидент произошел в приграничной деревне Беловского района.

