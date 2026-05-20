НМГ стала членом китайской Информационной сети «Один пояс, один путь»

Национальная Медиа Группа объявляет о вступлении в Информационную сеть «Один пояс, один путь» Китая — международную сеть сотрудничества СМИ. Подписание состоялось в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

«Вступление в Информационную сеть „Один пояс, один путь“ открывает для НМГ возможность участия в одной из наиболее влиятельных международных дискуссионных площадок в сфере медиа. Мы рассчитываем на активный обмен опытом и лучшими практиками с ведущими мировыми СМИ, а также на развитие системного информационного сотрудничества, которое позволит масштабировать аудиторию на международной арене и повысить качество контента благодаря взаимному обмену экспертизой», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Создание Информационной сети «Один пояс, один путь» было инициировано председателем КНР Си Цзиньпином в мае 2017 года на Первом Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь». Сеть объединяет ведущие медиа стран, присоединившихся к инициативе «Пояс и путь». Вступление отражает стремление НМГ к укреплению международного диалога, обмену опытом и совместному развитию.

«С момента создания наша организация неизменно придерживается принципов взаимного уважения, взаимопомощи, самостоятельности и добровольности. Ее цель — создание открытой платформы для сотрудничества. Она способствует развитию коммуникаций, взаимодействию между странами и регионами, участвующими в реализации инициативы «Один пояс, один путь». Мы тепло приветствуем официальное присоединение российской Национальной Медиа Группы и рассчитываем на дальнейшее взаимодействие с ней в вопросах информационного обмена, развития коммуникаций и других направлений для укрепления взаимопонимания между народами стран, расположенных вдоль «Пояса и пути», — заявили в секретариате Информационной сети.

Сеть управляется Советом под председательством издания «Жэньминь жибао» — крупнейшей национальной газеты Китая. Ключевая цель деятельности сети — через совместную работу рассказывать об этой инициативе и усиливать коммуникацию и деловое сотрудничество между странами‑участницами.

Кроме этого, проводятся учебные поездки, совместные интервью с участием редакторов и журналистов стран-членов сети; организуются форумы, специальные тренинги и другие мероприятия по общению между СМИ, тем самым развивая и укрепляя международное сотрудничество.

В Информационную сеть «Один пояс, один путь» входят более 316 медиа структур из 117 стран Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки, Океании.

Генеральный директор НМГ Светлана Баланова 20 мая отметила, что соглашения о сотрудничестве между Национальной Медиа Группой и ведущими китайскими медиаструктурами направлены на развитие технологических инноваций в медиаиндустрии.

