Изменения почерка могут сигнализировать о ранней деменции

Ученые выяснили, как скорость письма и координация движений руки связаны с ментальным здоровьем пожилых людей.

Скорость и манера письма способны указывать на возникновение когнитивных нарушений у людей преклонного возраста. Об этом сообщило издание Frontiers in Human Neuroscience.

К соответствующим выводам пришли специалисты из Университета Эворы в Португалии в ходе масштабного исследования. В эксперименте приняли участие 58 добровольцев в возрасте от 62 до 92 лет, при этом у 38 из них уже наблюдались ранее зафиксированные проблемы с памятью и мышлением. Участники выполняли задания на специальных цифровых планшетах, которые фиксировали мельчайшие изменения в динамике движений.

Исследователи установили, что наиболее наглядные результаты показали тесты, в которых требовалось записывать текст под диктовку. В таких случаях люди с нарушениями когнитивных функций начинали писать заметно медленнее, чем здоровые сверстники.

Кроме того, их движения становились фрагментированными и менее скоординированными. Сама процедура письма является сложным процессом, который задействует одновременно внимание, кратковременную память, обработку языковой информации и мелкую моторику. Именно поэтому любые сбои в работе головного мозга немедленно отражаются на характере письма.

Ученые подчеркивают, что использование современных цифровых инструментов для анализа почерка может стать доступным и эффективным методом диагностики в будущем.

Подобные проверки легко внедрить в практику обычных медицинских клиник или специализированных учреждений для престарелых.

Авторы работы полагают, что такой простой тест поможет выявлять опасные изменения на самых ранних стадиях, когда медицинское вмешательство может быть наиболее результативным.

