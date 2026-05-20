Балетки возвращаются: стилисты назвали главную обувь 2026 года

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Минимализм и элегантность станут ключевыми ориентирами для модниц в ближайшие теплые месяцы.

Балетки признаны наиболее актуальной и востребованной моделью обуви для весенне-летнего периода 2026 года. Об этом сообщило издание Who What Wear со ссылкой на редактора модного портала Сьерру Мэйхью.

Специалист отмечает, что данный вид обуви сейчас находится на пике популярности у признанных икон стиля, инфлюэнсеров и голливудских звезд по всему миру.

Согласно рекомендациям эксперта, такие туфли на плоской подошве отличаются невероятной универсальностью: их можно смело внедрять как в повседневные аутфиты с базовыми майками и денимом, так и в утонченные вечерние образы, например, в сочетании с платьями-комбинациями из шелка или атласа.

Рассказывая о преимуществах этого тренда, Мэйхью акцентировала внимание на эстетике чистоты и сдержанности.

«Их отличительная черта — простота. Никакой тяжелой фурнитуры, никаких чрезмерно закругленных носков — просто лаконичный силуэт, который выглядит элегантно, не перегружая образ», — подчеркнула журналистка в своем материале.

Подобный подход позволяет обуви оставаться актуальной вне зависимости от быстрой смены микротрендов, делая ставку на классические линии и визуальную легкость, которая особенно ценится в жаркую погоду. Индустрия моды в 2026 году продолжает ориентироваться на комфорт, смешанный с элементами ретро-стиля и минимализма.

