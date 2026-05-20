Дело раскрыто: жевание жвачки обернулось для мужчины пожизненным сроком

Хитрость детектива помогла пролить свет на тяжкие преступления 40-летней давности.

В США 68-летнего Митчелла Гаффа приговорили к пожизненному заключению за серию убийств и изнасилований, совершенных около сорока лет назад. Об этом сообщило издание CBS News.

Разоблачить преступника удалось благодаря биологическому материалу, который полиция хитростью получила через жевательную резинку.

Детектив Сьюзен Логотетти навестила подозреваемого под предлогом проведения маркетингового опроса о вкусовых качествах жвачки.

Мужчина согласился попробовать несколько образцов, после чего использованные резинки были переданы на экспертизу. Полученный профиль ДНК полностью совпал с уликами, найденными на местах преступлений десятилетия назад.

Согласно материалам следствия, Гафф был причастен к расправе над Джуди Уивер в 1984 году. Тогда злоумышленник связал 42-летнюю женщину электрическим проводом, надругался над ней и убил, а чтобы скрыть следы содеянного, поджег комнату.

Позже эксперты установили его вину в аналогичном преступлении 1980 года, жертвой которого стала 21-летняя Сьюзен Веси. Обвиняемый, уже имевший за плечами тюремные сроки за другие нападения и изнасилования, под тяжестью доказательств признал свою вину. В мае 2026 года суд поставил точку в этом затянувшемся деле.

Криминальная биография Митчелла Гаффа началась еще в 1979 году, когда он напал на 29-летнюю женщину, но той удалось спастись. Несмотря на полученный тогда условный срок, американец продолжил совершать преступления. В 1984 году он был осужден на 21 год лишения свободы за проникновение в жилище и насилие над двумя несовершеннолетними сестрами.

Правоохранительные органы подчеркнули, что современные технологии генетической экспертизы позволяют раскрывать даже самые «глухие» дела из прошлого, если у следствия сохраняются вещественные доказательства с биологическими следами нападавших. Данный случай стал еще одним примером успешного использования архивных ДНК-профилей в США.

