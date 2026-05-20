Возбуждено уголовное дело после обрушения балкона в школе Севастополя

В результате случившегося пострадали девять учеников.

В Севастополе возбуждено уголовное дело после обрушения балкона в школе, в результате чего пострадали девять учеников. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) Крыма и Севастополя в мессенджере МАКС.

«Сегодня утром на территории общеобразовательного учреждения в поселке Кача произошло обрушение балкона на втором этаже», — написало ведомство.

По информации следствия, в 2025 году здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта. В результате обрушения дети получили травмы различной степени тяжести. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, пострадавших госпитализировали в больницу. Среди них — шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет. Трое школьников находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

