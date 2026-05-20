Смертоносная Эбола наступает: число жертв лихорадки продолжает расти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о расширении масштабов эпидемии.

Количество предполагаемых летальных исходов от лихорадки Эбола увеличилось до 139 случаев. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве, его слова приводятся на YouTube-канале.

«Помимо подтвержденных случаев насчитывается почти 600 подозреваемых случаев и 139 предполагаемых летальных исходов», — отметил он.

Согласно прогнозам специалистов ВОЗ, в ближайшее время медицинские службы зафиксируют дальнейший рост показателей. Это связывают с тем, что опасный вирус циркулировал на протяжении длительного времени еще до того, как медики обнаружили и зарегистрировали первичную вспышку заболевания.

Несмотря на тревожные данные из-за рубежа, на территории России ситуация остается стабильной. Ранее руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркивал, что вероятность распространения лихорадки на территории страны фактически отсутствует.

Аналогичную позицию заняли в Российском союзе туриндустрии. Представители организации отметили, что очаги инфекции в Демократической Республике Конго находятся вдали от популярных туристических маршрутов и не угрожают отдыхающим.

Тем не менее, еще 15 мая ВОЗ присвоила эпидемии в Конго и Уганде статус чрезвычайной ситуации международного значения, что требует повышенного внимания мирового сообщества к мерам биологической безопасности.

