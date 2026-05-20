Поставили масштабные задачи: Путин о развитии отношений России и Китая

Главы двух государств продлили Договор о добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНР.

Поставлены новые масштабные задачи по развитию отношений России и Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

«Сегодняшние переговоры с председателем (КНР. — Прим. ред.) Си Цзиньпином были весьма продуктивными, полезными. <…> Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что за время его официального визита в Китай был подписан весомый пакет документов. В них были зафиксированы заявления двух государственных лидеров, также в бумагах отражены общие подходы направления работы России и Поднебесной по всем важнейшим вопросам.

Также президент РФ признался, что всегда с удовольствием приезжает в гостеприимный Китай. Но этот визит он выделил особенно, так как он был приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве и сотрудничестве, который в рамках визита Путина в Пекин был продлен.

В этом документе зафиксированы основополагающие принципы равноправия, доверия, взаимного уважения и обоюдной выгоды для двух держав.

