«Счет шел на часы»: пациентка чудом выжила после пластической операции

Фото, видео: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox; 5-tv.ru

Коррекция фигуры закончилась флегмоной и срочным хирургическим вмешательством.

В Челябинске визит в клинику пластической хирургии едва не стоил пациентке жизни. После самой обычной процедуры ей понадобилась помощь уже совсем других специалистов и долгое дорогостоящее восстановление.

И это — далеко не единственный случай. За баснословные деньги именитые врачи делают операции, после которых клиенты вместо обещанного вау-эффекта получают тяжелейшие осложнения. Что на все эти обвинения ответили сами медики — знает корреспондент «Известий» Елисей Савлюк.

На внеплановом приеме у главврача клиники «Лора Вита» — жительница Челябинска Ольга Васькова. Последний раз она была здесь в начале марта. Тогда ей сделали коррекцию век и пластику живота. Хирургические вмешательства едва не закончились летальным исходом. На заключение о наличии флегмоны главврач и владелец клиники Георгий Голиков отреагировал с недоумением.

Ольга Васькова рассказывает, что давно мечтала об этих операциях. Они обошлись ей в 470 тысяч рублей. Часть этих денег она взяла в кредит. Все ради того, чтобы попасть на операционный стол к компетентному специалисту Екатерине Гореловой. Большинство положительных отзывов на сайте клиники написаны именно об этом хирурге.

«Выписали меня шестого марта. И на перевязку меня назначили девятого марта. И все эти дни у меня держалась температура 38,5, 38,7. Сказали: «Следите за температурой. Может быть такая послеоперационная реакция», — рассказала пострадавшая Ольга Васькова.

Спустя еще три дня состояние ухудшилось: температура поднялась еще выше, а на животе появился сильный отек. В итоге Ольгу госпитализировали в отделение гнойной хирургии государственной больницы. Ее срочно прооперировали второй раз. Врачи сказали, что счет шел на часы.

«Когда я первый раз позвонила и сказала, что маму вот сейчас будут оперировать, они сказали: „Вообще не беспокойтесь. Мы все решим. Все будет хорошо“ и так далее. Но потом — я не знаю, что произошло — они резко пошли на отказ, начали меня везде блокировать, не брать трубки», — поделилась невестка Ольги Васьковой Ольга Савелкова.

Она рассказала об этом в соцсетях. Выяснилось, что Ольга — далеко не единственная пострадавшая от рук хирургов «Лора Вита».

«Мне пишут сотни людей о том, что у кого-то удалили ребра из-за того, что сделали неудачную операцию груди», — добавила Савелкова.

Сколько еще пациентов клиники получили травмы — неизвестно. Но как заявил главврач Голиков, о подобных случаях он даже не слышал.

«Я не обязан знать все моменты, которые происходят у ста пациентов в месяц и у тысячи пациентов в год. Я могу чего-то не знать в этой клинике», — заявил главврач.

Ольга Васькова со своей семьей направила уже несколько обращений и жалоб в надзорные органы. В ближайшее время они планируют подать иск в суд.

