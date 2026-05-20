Суд продлил арест третьему участнику нападения на корреспондента «Известий»

Суд продлил арест напавшему на журналиста «Известий» Давыдову на два месяца

По версии следствия, Давыдов на свободе мог скрыться от правоохранителей, оказать давление на свидетелей и потерпевшего, а также помешать ведению дела.

Подольский городской суд продлил на два месяца арест Артуру Давыдову, третьему фигуранту дела о нападении на журналиста «Известий» Алексея Полторанина. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Следствие настаивало, что Давыдов, находясь на свободе, может скрыться от суда, оказать давление на свидетелей и потерпевшего, а также помешать расследованию уголовного дела. В связи с этим оснований для более мягкой меры пресечения следствие не нашло.

На Полторанина напали 25 марта, когда журналист готовил материал о нелегальной торговле «красивыми» государственными номерами и пришел в офис компании под видом покупателя. При этом, в тот момент, когда сотрудники фирмы поняли, что их деятельность раскрыта, они напали на корреспондента.

По данным расследования, журналиста избили, пытались похитить и угрожали отрезать ему пальцы. После случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Фигурантами дела стали Павел Погосян, Александр Фомин и Артур Давыдов. Погосяна арестовали 27 марта на два месяца. В тот же период под стражу отправили Фомина и Давыдова.

Адвокат потерпевшего Михаил Мушаилов также заявлял, что обвинение может быть расширено. По его словам, участников дела могут дополнительно привлечь по статьям о незаконном лишении свободы и неправомерном доступе к компьютерной информации.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, суд продлил арест другому обвиняемому по этому делу — директору фирмы «Красивая серия» Павлу Погосяну. Он останется под стражей до 25 июля.

