Сохранение такого формата поможет дальше развивать туризм между двумя странами.

Россия продлит безвизовый режим для граждан Китая на 2027 год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

По словам Пескова, такой формат въезда уже показал положительные результаты. В Кремле отметили, что его сохранение поможет дальше развивать поездки между двумя странами.

Ранее Китай также решил продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Он будет действовать для деловых поездок, туризма, транзита, участия в обменных программах, а также для посещения родственников и друзей.

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва и Пекин продолжат практику безвизовых поездок для граждан двух стран. По его словам, это решение стало дополнительным стимулом для роста гуманитарных контактов.

До этого, как писал 5-tv.ru, Путин отмечал, что туристический поток между Россией и Китаем увеличивается. Одним из факторов такого роста стал именно безвизовый режим: он упростил поездки и сделал направление доступнее для людей, которые раньше откладывали путешествие из-за оформления документов.

Как сообщали в агентстве «Синьхуа», безвизовый порядок способствует увеличению взаимного турпотока и помогает развитию отношений России и Китая.

Россияне могут посещать Китай без визы, в том числе в составе организованных туристических групп, в данный момент. Для таких поездок действует отдельный порядок: туроператоры заранее передают списки участников на границу, а сама группа путешествует с сопровождающим.

