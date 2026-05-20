Песков: спецоперация не завершится, пока не будут достигнуты ее цели

Россия, по его словам, должна принимать меры против исходящих от Украины угроз.

Спецоперация на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет ее целей. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На фоне воинственных заявлений Зеленского (Владимир Зеленский — президент Украины. — Прим. ред.) мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что при таких обстоятельствах необходимо принимать меры против исходящих от Незалежной угроз. А также нужно минимизировать риски, в первую очередь для мирного населения. Именно этим, по словам пресс-секретаря, и занимаются российские военнослужащие.

Зеленский заявил, что Киев разработал план дальнобойных ударов по России на июнь. Подобные утверждения, уверен представитель Кремля, лишь доказывают, что украинскиц лидер и его режим являются главным препятствием на пути мирного урегулирования украинского кризиса.

Песков также отметил, что Россия все еще предпочитает дипломатический вариант решения этого конфликта.

