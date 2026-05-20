Толкнула школьницу под поезд: суд отправил пенсионерку на принудительное лечение

Фото: Telegram/Прокуратура Москвы/moscowproc

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экспертиза показала, что женщина не осознавала опасность своих действий в момент нападения.

Пенсионерку, столкнувшую 13-летнюю девочку на рельсы в московском метро, признали невменяемой. Суд постановил направить женщину на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«Постановлением суда к ней применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, специалисты выявили у женщины хроническое психическое расстройство. Эксперты пришли к выводу, что в момент происшествия она не могла понимать фактический характер своих действий и оценивать их общественную опасность.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года на станции метро «Таганская» в Москве. Тогда пенсионерка неожиданно толкнула школьницу на пути перед прибывающим поездом из-за «личной неприязни, что едва не привело к трагическим последствиям».

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обстоятельства происшествия расследовались следователями и криминалистами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.