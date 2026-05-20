Уиткофф может приехать в Москву вместе с Кушнером

Ушаков сообщил об отсутствии дат визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Однако такие визиты требуют согласования в двустороннем порядке.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф несколько раз выражал желание посетить Москву вместе с предпринимателем Джаредом Кушнером. Однако конкретные сроки визита пока не утвердили. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

По словам Ушакова, этот вопрос обсуждался в ходе контактов сторон. Он пояснил, что подобные визиты требуют согласования в двустороннем порядке, когда одна сторона предлагает даты, а другая либо принимает их, либо же выдвигает свои варианты.

В тот же день спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о скором приезде Уиткоффа в российскую столицу. Это же подтвердил и Ушаков, о чем писал 5-tv.ru.

До этого Ушаков заявил, что США продолжают уделять внимание теме урегулирования украинского конфликта. Как он пояснил, это подтверждается активными телефонными контактами между Москвой и Вашингтоном.

Также помощник президента отметил, что украинская сторона понимает необходимость вывода войск с территории Донбасса и будет вынуждена пойти на этот шаг в будущем.

