Россия и КНР выразили обеспокоенность милитаризацией Арктики США и их союзниками

Москва и Пекин заявили о важности сохранения стабильности и снижения военно-политической напряженности в высоких широтах.

Россия и Китай выразили обеспокоенность усилением военного присутствия США и их союзников в Арктике. Об этом стало известно из совместного заявления двух стран, который опубликовали на сайте Кремля.

В документе стороны отметили, что Москва и Пекин выступают за соблюдение норм международного права в Арктическом регионе. Также страны подчеркнули важность сохранения стабильности и снижения военно-политической напряженности в высоких широтах.

Россия и Китай заявили о необходимости развивать конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество в Арктике. В совместном заявлении говорилось, что страны негативно оценивают действия США и их партнеров, связанные с милитаризацией региона.

В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что современный мир сталкивается с угрозой возврата к «закону джунглей». По его словам, из-за этого возрастает значение российско-китайского договора о добрососедстве и сотрудничестве.

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва и Пекин выступают за уважение культурного разнообразия и права каждого государства самостоятельно выбирать путь развития. Также глава государства отметил стремление двух стран к формированию более справедливого и демократичного мирового порядка.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали декларацию о развитии многополярного мира и международных отношений нового типа. Российский лидер заявил, что этот документ должен стать основой для дальнейшего устойчивого сотрудничества и формирования новой системы международных отношений.

