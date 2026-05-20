«Как только не называли»: раскрыто имя дочери Агаты Муцениеце и Петра Дранга
Агата Муцениеце и Петр Дранга назвали дочь Верой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
По словам близких знаменитой пары, столь важное решение принял глава семьи.
Актриса Агата Муцениеце и заслуженный артист России Петр Дранга назвали дочь Верой. Об этом изданию KP.RU сообщили друзья пары.
«Дочку Агата и Петр назвали Верой. Имя выбирал Петя. После родов Агата сильно изменилась, стала очень домашней. Она даже стиль в одежде поменяла, больше никаких открытых нарядов, все очень скромно», — поделились знакомые знаменитостей.
Известно, что у Агаты и Петра было несколько вариантов имени. По словам инсайдеров, девочку до рождения родители «как только не называли». Среди рассматриваемых вариантов были и Александра, и Варвара. Имя Вера тоже было в списке.
Так и не придя к какому-либо итогу, артисты решили дождаться появления девочки на свет и определиться с именем после того, как посмотрят на нее.
Муцениеце и Дранга начали встречаться в конце 2024 года. В августе 2025-го пара узаконила отношения, а уже в декабре у них родилась дочь.
Для Петра Вера стала первым ребенком. А вот его избранница воспитывает еще двух наследников от первого брака с актером Павлом Прилучным: 13-летнего сына Тимофея и десятилетнюю дочь Мию.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что старшая дочь Муцениеце уже решила последовать по стопам родителей и связать свою жизнь с театром и кино. Девочка уже начала посещать театральную студию и проявляет серьезный интерес к творческой деятельности.
