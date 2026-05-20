Путин: туристический поток между Россией и Китаем растет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Интерес граждан двух стран друг к другу усиливается на фоне развития культурных и молодежных обменов.
Туристический поток между Россией и Китаем продолжает расти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Наши народы проявляют искренний интерес к истории, искусству и духовным ценностям друг друга. Активизируются культурные, научные и молодежные обмены, растут встречные туристические потоки», — сказал российский лидер.
Как безвизовый режим повлиял на поездки
Одним из факторов роста турпотока стал безвизовый режим между Россией и Китаем. Он упростил поездки для туристов и сделал направление доступнее для тех, кто раньше откладывал путешествие из-за оформления документов.
По данным «Синьхуа», безвизовый режим между Россией и КНР уже привел к росту взаимного туристического потока и помогает развитию отношений двух стран.
Сейчас россияне могут посещать Китай в рамках безвизового режима, в том числе в составе организованных туристических групп. Для таких поездок действует отдельный механизм: туроператоры подают списки участников на границу, а группа путешествует с сопровождающим.
Сколько россиян ездят в Китай
Интерес российских туристов к Китаю заметно вырос. По данным Погранслужбы ФСБ России, в первом квартале 2026 года россияне совершили 396 тысяч туристических поездок в Китай. Это на 62,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Китай в начале 2026 года вошел в число самых популярных зарубежных направлений для россиян после Египта и Турции. В Россию за январь — март с туристическими, деловыми и личными целями приехали 220 тысяч граждан КНР.
Почему Китай стал популярнее
Туристов привлекают крупные города, исторические маршруты, гастрономия, шопинг и деловые поездки. Среди популярных направлений — Пекин, Шанхай, Харбин, Гуанчжоу и приграничные маршруты на Дальнем Востоке.
Для китайских туристов в России традиционно интересны Москва, Санкт-Петербург, Байкал, Мурманск, Дальний Восток и маршруты, связанные с культурой и историей страны.
Что еще обсуждали лидеры
Россия и Китай подписали пакет документов по итогам переговоров. Часть соглашений касается экономической кооперации, энергетики и стратегического взаимодействия.
Путин также заявил, что Россия готова и дальше надежно обеспечивать Китай энергоресурсами — нефтью, газом, включая сжиженный, и углем.
