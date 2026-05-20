Предана уже 40 лет: Алена Яковлева о скандале в Театре Сатиры

Алена Яковлева не боится увольнения после скандала в Театре Сатиры

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса призналась, что многие проблемы этого культурного учреждения связаны с финансами.

На народной артистке России Алене Яковлевой негативно не скажется ее публичное осуждение руководства Театра Сатиры. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на XIII Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Актриса вынесла в публичное пространство историю о том, что спектакль, который готовился к ее 65-летнему юбилею, в последний момент был отменен. Так как все деньги театра, по утверждениям Яковлевой, были потрачены на юбилей художественного руководителя — народного артиста России Евгения Герасимова и на гонорары приглашенных артистов. При этом многие актеры, состоящие в труппе Театра Сатиры, получают минимальную зарплату.

«Многим захотелось тоже высказываться, потому что все боятся, к сожалению. На мне не сказалось. А как на мне это скажется? Меня не уволят. Я народная артистка. Понимаете, я 40 лет предана театру. За что меня увольнять?» — пояснила знаменитость.

Она пояснила, что после скандала постановку, который худрук сам когда-то и предложил, обещали выпустить. Но точные сроки назвать сложно, так как нужно еще подстроиться и приглашенному режиссеру Антону Яковлеву.

Актриса добавила, что после произошедшего в театре провели собрание.

«Там было много сказано о зарплатах. Люди просто выступали и плакали, потому что зарплаты маленькие. 35-40 тысяч могут быть зарплаты в академическом театре?» — вопрошала артистка.

При этом в труппу театра берут новых артистов с зарплатой, на порядок выше озвученных выше цифр, подчеркнула Яковлева.

Однако, несмотря на разногласия, актриса надеется, что все спорные вопросы удастся урегулировать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Яковлева и ее близкие всегда встречают Новый год с фильмом «Ирония судьбы». Легендарный образ Ипполита воплотил на экране отец актрисы — народный артист СССР Юрий Яковлев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.