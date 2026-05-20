Психологи объяснили, как работает один из самых тяжелых типов привязанности и почему рядом с такими людьми часто эмоционально выгорают партнеры.

Психологи считают, что большинство взрослых людей строят отношения по сценариям, которые сформировались еще в детстве. Именно поэтому одни спокойно переживают конфликты и не боятся близости, а другие буквально мечутся между желанием быть любимыми и страхом снова испытать боль.

Одним из самых сложных вариантов поведения специалисты называют тревожно-избегающий тип привязанности. Люди с таким типом одновременно нуждаются в любви, внимании и эмоциональной связи, но в тот момент, когда отношения становятся слишком близкими, начинают испытывать тревогу, подозрительность и желание отдалиться.

Теория привязанности появилась еще в середине XX века благодаря психологам Джону Боулби и Мэри Эйнсворт. Со временем специалисты выделили несколько основных типов привязанности: надежный, тревожный, избегающий и тревожно-избегающий, который также называют дезорганизованным.

Последний считается самым противоречивым и плохо изученным. По словам психолога Валерии Киряковой, он встречается примерно у 5-8% людей.

Почему такие люди боятся любви сильнее остальных

Главная проблема тревожно-избегающего человека заключается в постоянном внутреннем конфликте. Он искренне хочет тепла, поддержки и эмоциональной близости, но одновременно уверен, что отношения рано или поздно принесут ему страдания.

Из-за этого человек начинает вести себя противоречиво: сначала сильно привязывается к партнеру, идеализирует его, требует внимания и близости, а затем неожиданно становится холодным, раздражительным или вообще исчезает без объяснений.

Психологи связывают такое поведение с детством. Обычно тревожно-избегающий тип формируется у ребенка, который рос в атмосфере нестабильности, страха или эмоционального хаоса.

Родители могли быть холодными, агрессивными, непредсказуемыми или одновременно давать любовь и причинять боль. В результате ребенок начинает воспринимать близость как источник опасности. Уже во взрослом возрасте это переносится на романтические отношения.

Эмоциональные качели и постоянный страх подвоха

Для тревожно-избегающих людей характерны резкие эмоциональные перепады. Партнеру может казаться, что отношения складываются идеально: человек открыт, ласков и искренен. Но буквально через несколько часов или дней он внезапно начинает избегать общения, придираться к мелочам или провоцировать конфликты.

Такие люди очень боятся быть отвергнутыми, поэтому нередко сами первыми разрушают отношения. Им проще уйти, чем дождаться момента, когда, как им кажется, бросят их самих. При этом если партнер действительно решит расстаться, тревожно-избегающий человек часто впадает в панику и начинает любой ценой пытаться вернуть отношения.

«"Я никому не нужен» — «Нет, мне никто не нужен». Эти состояния, как качели, могут сменяться в течение дня. Людям с тревожно-избегающим типом привязанности особенно страшно в адекватных отношениях, так как они постоянно ждут подвоха. Они привыкли жить в напряжении и им сложно поверить, что близкий человек не хочет причинить им зла», — объяснила Lenta.ru гештальт-терапевт Карина Германова.

Как понять, что у человека тревожно-избегающий тип

Психологи отмечают, что такие люди часто ведут себя очень противоречиво. Они могут постоянно искать подтверждение любви, ревновать без причины, болезненно реагировать на задержку ответа в мессенджере или начинать контролировать партнера и его окружение.

При этом после эмоциональной близости им становится страшно, поэтому они резко отстраняются, становятся холодными или начинают обесценивать отношения.

Кроме того, тревожно-избегающие люди очень зависят от чужого мнения и крайне тяжело переживают даже небольшие конфликты. Им сложно доверять другим, поэтому они постоянно находятся в ожидании предательства или подвоха.

Такое поведение проявляется не только в романтических отношениях. В дружбе они могут быстро сближаться с человеком, а потом внезапно исчезать на месяцы.

На работе сначала стремятся понравиться руководству и доказать свою ценность, а затем резко теряют мотивацию и начинают саботировать задачи. Даже в семье они часто колеблются между потребностью в поддержке и желанием полностью дистанцироваться от близких.

Что делать, если вы узнали себя

Специалисты считают, что изменить такую модель поведения возможно, но это требует времени и серьезной внутренней работы. В первую очередь психологи советуют обращаться к психотерапевтам, поскольку тревожно-избегающий тип привязанности обычно связан с глубокими детскими травмами и внутренними страхами.

Также людям помогают техники эмоциональной саморегуляции. Например, во время сильной тревоги специалисты рекомендуют использовать дыхание «по квадрату»: медленно вдыхать, задерживать дыхание, затем так же медленно выдыхать.

Еще одна популярная практика — техника «5-4-3-2-1», которая помогает вернуть ощущение реальности. Человеку предлагают сосредоточиться на предметах вокруг себя, звуках, запахах и телесных ощущениях, чтобы снизить уровень тревоги.

Можно ли построить отношения с таким человеком

Психологи уверены, что отношения с тревожно-избегающим партнером возможны, однако они требуют большого количества терпения, стабильности и уважения к личным границам. Таким людям важно чувствовать безопасность и понимать, что их не собираются отвергать или контролировать.

Специалисты советуют не давить на такого партнера, не устраивать эмоциональных манипуляций и не требовать немедленной откровенности. При этом важно открыто обсуждать конфликты и регулярно подтверждать человеку, что отношения остаются стабильными даже после ссор или сложных разговоров.

Карина Германова также напоминает, что в подобных отношениях нельзя забывать о собственном эмоциональном состоянии.

«Давайте себе возможность выдыхать, говорить с близкими людьми. Выставляйте личные границы», — советует психолог.

