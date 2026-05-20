Мир потерял вундеркинда: бандиты убили 13-летнего футболиста

Подросток лишился жизни просто потому, что случайно забрел в чужой район.

В колумбийском городе Пьедекуэста двое вооруженных злоумышленников напали на 13-летнего футбольного таланта Кристиана Фабиана Рондона Мендеса. Об этом сообщило издание Need To Know.

Инцидент произошел вечером, когда спортсмен возвращался домой после тренировки. По свидетельству очевидцев, преступники передвигались на мотоцикле.

Остановив школьника, они заявили, что он находится в «неправильном» районе, после чего один из нападавших нанес Мендесу тяжелое ранение ножом в область грудной клетки. Несмотря на оперативное прибытие медиков и госпитализацию, спасти жизнь футболиста врачам не удалось.

Погибший Кристиан Фабиан Рондон Мендес считался крайне перспективным игроком и защищал цвета молодежного состава местного спортивного клуба «Спортинг».

Как рассказала мать убитого мальчика, ее сын буквально жил футболом и упорно тренировался ради осуществления своей мечты. Подросток планировал в будущем попасть в основной состав профессионального клуба «Америка» из города Кали, который является одним из самых титулованных в стране и 15 раз завоевывал чемпионский титул.

Вундеркинд уделял спорту все свободное время, однако его карьера оборвалась из-за жестоких законов уличных банд. Местные власти крайне озабочены произошедшим и бросили силы на поиск убийц, скрывшихся с места преступления.

За предоставление любой достоверной информации, которая поможет идентифицировать и задержать правонарушителей, назначено государственное вознаграждение. Речь идет о сумме в 15 миллионов колумбийских песо, что в эквиваленте составляет около 285 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Колумбия и соседние государства региона продолжают страдать от высокого уровня насилия, связанного с деятельностью радикальных группировок. Аналогичный случай произошел недавно в Эквадоре, где банда атаковала арбитра прямо на поле во время любительского состязания, однако поймать тех преступников по горячим следам также не удалось.

