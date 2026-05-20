Лучше быть одной: женщины по всему миру поделились грубыми смс, которые получали после свиданий

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пользовательницы сети рассказали, что столкнулись с откровенным неумением пережить отказ.

Женщины по всему миру начали массово публиковать в социальных сетях шокирующие и неадекватные сообщения, полученные от мужчин после первых свиданий. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Поводом для обсуждения стал призыв блогера Виктории из Нью-Йорка, которая попросила подписчиц поделиться самым странным опытом общения.

В ответ на это посыпались сотни историй, демонстрирующих резкую смену поведения кавалеров после вежливого отказа в продолжении знакомства. Многие участницы дискуссии признались, что подобная враждебность заставляет их всерьез задуматься о прекращении попыток наладить личную жизнь и осознанно выбрать одиночество.

Один из показательных случаев произошел в переписке, где девушка мягко объяснила отсутствие романтической искры. Мужчина, вначале сохранявший спокойствие, внезапно перешел на личности:

«Ты нечестный человек. Может, тебе просто нужны были деньги. Почему тогда ты не заплатила за ужин?» — резко отметил он.

Другая пострадавшая получила оскорбление в ответ на доброе утро: ей заявили, что она одинока из-за своих «проблем».

«Твои ногти меня пугают», — добавил собеседник.

Были зафиксированы и более странные диалоги, где после отказа обсуждать расовые предпочтения при выборе супруга, мужчина начал бесцеремонно высмеивать невысокий рост собеседницы или критиковать ее снимки с отдыха.

Ситуация вскрыла глубинные проблемы современной культуры онлайн-знакомств, где отказ воспринимается как личное оскорбление. Женщины отмечают, что им приходится тратить огромное количество эмоциональных сил, чтобы просто закончить общение, тщательно подбирая слова для смягчения удара.

Из-за регулярных вспышек ярости многие предпочитают просто блокировать контакты сразу после финального сообщения. В то же время психологи указывают на растущую неуверенность и чувство конкуренции среди мужчин в приложениях для знакомств.

Однако для большинства участниц флешмоба такие «безумные» сообщения стали окончательным сигналом того, что жизнь без партнера в спокойной обстановке является более привлекательной перспективой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.