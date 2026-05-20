Основная причина смерти: почему люди игнорируют возможность защиты от деменции
Daily Mail: британцы игнорируют возможность защиты от деменции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Несмотря на страх перед неизлечимым недугом, большинство людей не знают о простых вариантах профилактики.
Лишь треть жителей Великобритании осознает, что риск развития деменции можно минимизировать. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Согласно результатам опроса двух тысяч взрослых британцев, 59% респондентов испытывают стресс из-за возможного диагноза, а 43% регулярно ищут у себя подозрительные симптомы.
При этом каждый пятый опрошенный впадает в панику даже из-за обычной забывчивости, например, не сумев мгновенно вспомнить имя знакомого или местонахождение ключей.
На данный момент уровень осведомленности населения остается крайне низким. Только 11% опрошенных знают, что деменция является основной причиной смертности в Великобритании, ежегодно унося 76 тысяч жизней.
Большинство ошибочно полагает, что первое место занимает рак. Научные данные подтверждают, что 45% случаев заболевания связаны с 14 факторами риска, среди которых низкое качество образования в юности, загрязнение воздуха, ожирение и социальная изоляция.
Тем не менее, 49% людей не имеют никакого финансового плана на случай необходимости дорогостоящего ухода, который может достигать 81 тысячи фунтов стерлингов в год при тяжелых формах болезни.
Исследователи прогнозируют, что к 2030 году количество страдающих деменцией превысит один миллион человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.