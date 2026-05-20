Найдется время? Ученые рекомендуют заниматься спортом полтора часа каждый день

Daily Mail: для здоровья сердца нужно заниматься спортом полтора часа в день

Такой объем нагрузок необходим для предотвращение опасных патологий.

Общепринятые нормы физической активности могут быть пересмотрены из-за их недостаточной эффективности для полноценной защиты здоровья сердца. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты из Политехнического университета Макао провели масштабное исследование, результаты которого указывают на необходимость тренироваться по 80-90 минут ежедневно.

Согласно их выводам, популярная рекомендация уделять спорту всего 150 минут в неделю снижает риск сердечных катастроф лишь на 8-9%.

Однако увеличение нагрузки до 560-610 минут еженедельно позволяет сократить вероятность возникновения инсульта, инфаркта или сердечной недостаточности на целых 30%.

При этом ученые подчеркивают, что универсального рецепта не существует, и подход к тренировкам должен стать более индивидуальным.

В рамках научной работы медики проанализировали данные более 17 тысяч участников британского биобанка со средним возрастом 57 лет.

За добровольцами вели наблюдение в течение восьми лет, отслеживая их уровень физической подготовки с помощью показателя VO2 max, который демонстрирует эффективность использования кислорода организмом.

За период исследования было зафиксировано 1233 серьезных случая, включая аритмию и сердечную недостаточность. Авторы работы отметили, что людям с изначально низким уровнем подготовки требуется на 30–50 минут больше активности в неделю, чтобы достичь того же оздоровительного эффекта, который получают более спортивные участники.

На данный момент британская служба здравоохранения NHS по-прежнему рекомендует минимум 150 минут умеренной нагрузки, такой как быстрая ходьба, танцы или езда на велосипеде.

Умеренным считается темп, при котором человек может разговаривать, но не способен петь. Более интенсивные упражнения, например бег или плавание, заставляют дышать часто и глубоко.

Несмотря на то что исследование носило наблюдательный характер и не может однозначно доказать прямую причинно-следственную связь, эксперты настаивают: текущие стандарты являются лишь необходимым минимумом, а для реального укрепления сердечной мышцы временные затраты на спорт должны быть значительно выше.

