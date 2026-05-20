Песков: сравнивать визиты Путина и Трампа в Китай не имеет смысла

Главную ценность представляют сами переговоры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не сравнивать церемониальные аспекты визитов президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в КНР. Об этом он заявил в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Нет. Есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности, но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике», — сказал Песков.

Он пояснил, что для государств Востока церемониальная часть действительно имеет особое значение, и Россия, по его словам, тоже отчасти является восточной страной. При этом главным остается внутреннее наполнение контактов.

Ранее в этот день в Пекине у Дворца народных собраний состоялась торжественная церемония встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которую сопровождали орудийные залпы и исполнение государственных гимнов.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков 18 мая сообщил, что никакой связи между визитами президентов России и США в Китай нет. Он пояснил, что изначально приезд Трампа планировался на конец марта — начало апреля, а российская сторона согласовала дату визита с китайской стороной уже через несколько дней после разговора Путина и Си Цзиньпина 4 февраля.

