«Оставили на произвол судьбы»: как в России перезапустили производство каменной ваты

Датская компания выпускала уникальный материал, но решила разорвать все связи с нашим рынком.

Россия возвращает под свой контроль стратегически важное производство. Речь идет о заводах датской компании Rockwool, которая выпускает уникальный изоляционный материал. Это та самая каменная вата, без которой невозможно построить ни один современный дом или, например, атомную подводную лодку. Как удалось перезапустить заводы, брошенные датчанами — корреспондент «Известий» Максим Облендер расскажет.

Это отдаленно похоже на приготовление сахарной ваты, только вместо сахара — огромные камни. Но даже они, нагреваясь и попадая в потоки воздуха, распадаются на тягучие легкие волокна.

Ковры из этой ваты снова обжигают, волокна сцепляются, формируются плиты. Материал универсальный. Сохраняет тепло, дает шумозащиту.

«Одно из главных свойств минеральной ваты — ее негорючесть. Газовая горелка нагревает, казалось бы, не самый толстый слой материала, уже буквально пару минут, Но с обратной стороны вата все еще холодная. Можно спокойно трогать рукой и ни малейшего изменения», — отметил корреспондент.

За это материал ценят в строительстве и, конечно, в оборонной промышленности. Ни один корабль не построить без этих материалов. Шумоизоляцию, например, широко применяли при строительстве атомных подводных лодок.

Вот только датский Rockwool с весны 2022-го не просто оборвал контракты с российской оборонкой, — перевел все четыре завода на территории нашей страны в пассивное управление.

«Они бизнес в России просто бросили. Не было никакой поддержки в плане запасных частей, в плане инноваций, в плане производственной активности. Они полностью обрубили концы и оставили заводы на территории России на произвол судьбы», — рассказал временный управляющий заводами Rockwool в России, генеральный директор АО «Развитие строительных активов» Тимур Амиров.

Колоссальные потери. Датчане начали выводить деньги из российского бизнеса. Указом Владимира Путина в прошлом году на предприятии ввели временное управление. Акционерное общество «Развитие строительных активов» не просто возобновило производственную деятельность, — локализовали ряд процессов, нашли новых поставщиков комплектующих.

«Перед компанией стоит задача по пересмотру стратегии, по формированию инвестиционной программы, которая нацелена на устойчивую операционную деятельность, на поступательное экономическое развитие», — пояснил директор департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ Иван Марков.

Так, на рабочем совещании обсудили возобновление работы на Объединенную судостроительную корпорацию.

«Это те самые опытные образцы морской изоляции. С виду они как обычная каменная вата, но характеристики соответствуют всем жестким требованиям, которые предъявляют к материалам судостроительные компании», — указал Облендер.

Осталось пройти все бумажные процедуры, но это перспектива уже ближайшего года.

«У компании Rockwool есть все возможности, чтобы занять свою долю на рынке морской изоляции. Мы надеемся, что это приведет к увеличению конкуренции, будут материалы высокого качества и по конкурентной цене», — заявил заместитель генерального директора ОСК по материально-техническому обеспечению и управлению поставками Олег Князев.

Обсудили дальнейшие перспективы предприятия. В течении двух лет временные управленцы планируют инвестировать более 10 миллиардов рублей в развитие четырех предприятий. Конструкции для судостроения будут производить в Выборге.

Кроме того, обсудили партнерство с госкорпорацией по производству возводимых модульных конструкций для Арктики. Минвата для гидропоники, используемая в теплицах, продукция для стен, кровли домов, бань и саун — все это уже производится на территории России с новыми российскими менеджерами. А с новыми российскими менеджерами — предприятие как за каменной стеной.

