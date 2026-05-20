Энергия России и технологии Китая: как страны планируют сотрудничать в ближайшие годы

Дмитриев: в ближайшие пять лет можно кратно увеличить количество российско-китайских проектов

Особое внимание в совместных проектах уделяется интеллектуальному потенциалу.

Помимо встреч двух лидеров, в Пекине проходит и много других переговоров. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев рассказал об инвестиционно-экономическом сотрудничестве с Китаем. По его словам, в ближайшие пять лет можно кратно увеличить количество совместных проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства и высоких технологий. К примеру, Россия может предоставлять китайским партнерам дешевую энергию для дата-центров и развития искусственного интеллекта.

— Я правильно понимаю, что связка технологий Китая и нашей бесконечной энергетики, их бесконечный спрос на энергию может в конце создать некую мировую силу, которая окажется сильнее, чем остальные центры?

— Да, безусловно, и плюс еще очень талантливые люди России, наш потенциал инженеров, наш интеллектуальный потенциал, который тоже позволяет создавать очень много конкурентных продуктов, которые надо выводить не только на российский рынок, но и на рынок Китая.

И мы считаем, что очень важно, чтобы российские технологические компании в партнерстве с Китаем — и не только технологические, но, например, в сфере медицины совместные продукты и так далее — вместе выходили на глобальные рынки, — ответил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Обсуждаются и вопросы глобальной безопасности. В частности, конфликт США с Ираном. Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал корреспонденту, что Россия в любой момент готова принять уран из Исламской Республики — если, конечно, об этом договорятся противоборствующие стороны.

«Вот этот объем — там чуть больше 400 килограммов обогащенного урана уровня 60%-го обогащения. Это прям мизерная сумма с точки зрения технологических оборотов. И, конечно, мы можем с ним легко разобраться в любом формате. Условно говоря, купить его у иранцев, заместить его поставками природного урана или ураном более низкого обогащения», — пояснил генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Еще одна сфера сотрудничества — освоение околоземного пространства. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что вполне возможна совместная пилотируемая миссия на Луну, хотя пока она и не обсуждалась. Из ближайших планов — в августе к спутнику Земли запланирован полет китайского зонда, часть оборудования на котором — нашего производства.

Кроме того, Москва и Пекин активно работают над проектом Международной научной лунной станции.

