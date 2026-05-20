Никак не отпустят: как королевская семья эксплуатирует наследие принцессы Дианы

Фото: Christophe Ena/AP/ТАСС

Леди Ди погибла почти 30 лет назад, но продолжает влиять на Виндзоров.

Британская королевская семья снова оказалась в центре обсуждения из-за наследия принцессы Дианы. Поводом стал выход королевы-консорт Камиллы с сумкой Lady Dior — аксессуаром, который в 1990-е годы стал неотъемлемой частью стиля Дианы.

Камилла появилась с этой сумкой во время визита в Северную Ирландию 19 мая. Модные обозреватели сразу отметили: Lady Dior не просто дорогой аксессуар, а вещь, напрямую связанная с образом покойной принцессы Уэльской.

Изначально сумка называлась Chouchou. Однако после того как Диана стала часто появляться с ней на публике, Dior переименовал модель в ее честь.

Почему сумка Камиллы вызвала споры

Для поклонников принцессы Дианы этот выбор Камиллы оказался неоднозначным. Формально Lady Dior давно стала классикой моды, но ее историческая связь с Дианой слишком очевидна, чтобы остаться незамеченной.





Reuters/Aaron Chown

Особенно болезненно такой жест воспринимается из-за личной истории трех главных участников королевской драмы — короля Карла III, Дианы и Камиллы. Именно отношения Карла с Камиллой стали одной из причин распада его брака с Дианой. Поэтому любые стилистические «отсылки» к покойной принцессе со стороны нынешней королевы вызывают бурную реакцию.

При этом Камилла уже не впервые появляется с Lady Dior. Ранее ее замечали с этой моделью на Уимблдоне и других публичных мероприятиях.

Украшения Дианы на Меган

К образу принцессы Дианы обращается и Меган Маркл. Герцогиня Сассекская не раз появлялась на публике в украшениях, которые ранее принадлежали ее покойной свекрови.

Один из самых известных примеров — крупное кольцо с аквамарином Asprey. Меган надела его на свадебный прием после венчания с принцем Гарри в 2018 году. До этого украшение носила сама Диана.





Getty Images/Pool

Также Маркл видели в серьгах-бабочках Дианы. Герцогиня впервые появилась в них во время визита в Австралию в 2018 году — вскоре после того, как стало известно о ее беременности. Эти серьги считаются частью ювелирного наследия принцессы Уэльской.

Еще один заметный аксессуар — бриллиантовый теннисный браслет. По данным модных изданий, Меган носила его во время визита на Фиджи, на интервью Опре Уинфри и на саммит Time100. Кроме того, два небольших бриллианта из коллекции Дианы использовали в помолвочном кольце Меган, которое Гарри сам помогал создавать.

Отдельно поклонники королевской семьи обсуждают часы Cartier Tank Française, которые Маркл регулярно надевает на публичные мероприятия. Официально дворец не подтверждал, что это именно часы Дианы. Однако многие обозреватели считают их частью наследства, переданного Гарри.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон не раз появлялась в образах, которые напоминали наряды принцессы Дианы. В отличие от Камиллы, такие выходы чаще воспринимаются как семейная преемственность. Кейт замужем за старшим сыном леди Ди, принцем Уильямом, и носит тот же титул, что и свекровь, — принцесса Уэльская.

Один из самых узнаваемых примеров — синее платье в белый горох, в котором Кейт появилась после рождения принца Джорджа в 2013 году. Образ сразу сравнили с платьем Дианы: в похожем наряде она выходила к журналистам после рождения принца Уильяма в 1982 году.





Zuma\TASS

Кейт также не раз выбирала силуэты, которые ассоциируются с гардеробом Дианы: строгие пальто-платья, жакеты с акцентом на плечи, горох, клетку, тартан, жемчуг и шляпы в тон наряду. Например, в марте 2026 года принцесса Уэльская появилась в сером пальто-платье Tolu Coker с белой отделкой — его сравнили с образом Дианы 1989 года от Catherine Walker.

Еще одна заметная параллель — бирюзовые и сине-зеленые образы Кейт. Ее выходы в пальто-платьях Catherine Walker сравнивали с нарядами Дианы, в том числе с образом принцессы во время визита в Каир в 1992 году. Издание Town & Country собрало десятки подобных совпадений и назвало их современными интерпретациями стиля Дианы.

Но главная вещь, связывающая Кейт с Дианой, — помолвочное кольцо с сапфиром и бриллиантами. Раньше оно принадлежало леди Ди, а в 2010 году принц Уильям подарил его Кейт. С тех пор украшение стало одним из самых сильных символов преемственности в королевской семье.

Почему это вызывает споры

Критика в адрес королевской семьи звучит по-разному. Если образы Кейт чаще воспринимаются как уважительная дань памяти Диане, то выходы Камиллы с аксессуарами, связанными с покойной принцессой, вызывают более болезненную реакцию.

Сторонники Меган считают, что она таким образом чтит память матери принца Гарри и сохраняет семейную связь с Дианой. Для самого Гарри это особенно важно: он не раз говорил о влиянии матери на свою жизнь и публичную деятельность.

Украшения Дианы превращаются в сильный визуальный сигнал. Каждый раз, когда Меган появляется в серьгах, кольце или браслете покойной принцессы, публика снова сравнивает ее со свекровью и вспоминает ее конфликт с королевской системой.

Из-за этого любое использование вещей Дианы становится не просто семейным жестом, а медийным событием. Особенно на фоне того, что сама Меган и принц Гарри после переезда в США неоднократно противопоставляли себя британскому двору.

Как монархия использует память о Диане

Наследие Дианы давно стало важной частью публичного образа королевской семьи. Ее имя вспоминают в связи с благотворительностью, воспитанием принцев Уильяма и Гарри, борьбой с бездомностью, помощью ВИЧ-инфицированным и поддержкой жертв противопехотных мин.

Официальный сайт британской королевской семьи отдельно подчеркивает благотворительную работу Дианы. В день ее похорон за гробом вместе с семьей шли представители организаций, с которыми она сотрудничала при жизни.

Однако критики считают, что монархия нередко обращается к образу Дианы выборочно. Ее сострадание, стиль и популярность используются как мягкий способ поддержать интерес к королевскому дому, но болезненные темы ее жизни — одиночество, конфликт с дворцом и сложный развод — остаются за кадром.

Почему Диана до сих пор важна для королевской семьи

Принцесса Диана остается фигурой, с которой у публики связаны эмоции, сочувствие и представление о «человечности» монархии. Именно она в свое время изменила образ королевской особы: меньше дистанции, больше личного участия и прямого контакта с людьми.

Эту линию сегодня чаще всего продолжают ее сыновья. Принц Уильям, например, много лет работает с благотворительной организацией Centrepoint, которая помогает бездомной молодежи. В самой организации прямо называют это продолжением наследия Дианы: она была патроном Centrepoint, а Уильям затем взял эту тему в свою публичную работу.

Отдельно существует The Diana Award — благотворительная организация, созданная в память о принцессе Уэльской. Она поддерживает молодых людей, которые занимаются социальными проектами и помогают менять жизнь окружающих.

Главный вопрос — можно ли считать такие жесты уважением к Диане или попыткой использовать ее популярность. С одной стороны, мода, благотворительность и семейная память естественным образом связаны с образом принцессы.

С другой — для многих поклонников Дианы ее история неотделима от конфликта с королевской семьей. Поэтому когда нынешние представители монархии обращаются к ее символам, это воспринимается не как нейтральная дань памяти, а как эксплуатация ее образа.

