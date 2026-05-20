Главы государств обсудили сотрудничество, экономику и Ближний Восток.

В Пекине прошли российско-китайские переговоры на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин прибыл в КНР с официальным визитом и встретился с председателем Китая Си Цзиньпином в Доме народных собраний. Лидеры обсудили развитие стратегического партнерства, торгово-экономическое сотрудничество, а также международную ситуацию.

Заявления Путина

Владимир Путин назвал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 25 лет назад, основой российско-китайских отношений. По словам президента, за эти годы взаимодействие Москвы и Пекина достигло беспрецедентно высокого уровня и стало примером всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества.

Российский лидер отметил, что товарооборот двух стран за четверть века увеличился более чем в 30 раз и уже несколько лет стабильно превышает 200 миллиардов долларов. Ключевым направлением сотрудничества Путин назвал энергетику, подчеркнув, что Россия остается надежным поставщиком ресурсов, а Китай — ответственным потребителем.

«В нынешней напряженной ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребована», — подчеркнул президент РФ.

По словам Путина, Москва и Пекин выступают за уважение суверенитета государств, культурное и цивилизационное многообразие, а также поддерживают формирование более справедливого мирового порядка.

Кроме того, российский лидер сообщил, что после завершения Годов культуры страны запускают Годы сотрудничества в сфере образования. Этот проект станет уже десятым перекрестным межгосударственным тематическим циклом. Путин также подтвердил намерение принять участие в саммите АТЭС, который пройдет в ноябре в Шэньчжэне, и пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в следующем году.

Заявления Си Цзиньпина

Председатель КНР заявил, что Россия и Китай продолжают совместно определять направление развития двусторонних отношений, основываясь на взаимном уважении и взаимной выгоде. По словам Си Цзиньпина, партнерство Москвы и Пекина помогает сохранять стабильность и предсказуемость в условиях глобальной нестабильности.

Китайский лидер отметил, что международная обстановка переживает серьезные изменения и мир сталкивается с риском возвращения к «закону джунглей». На этом фоне, подчеркнул он, все более заметными становятся практическая значимость и актуальность Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Си Цзиньпин добавил, что Пекин готов вместе с Москвой и дальше развивать стратегическое взаимодействие и укреплять взаимную поддержку по ключевым вопросам.

Отдельно председатель КНР затронул ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, регион оказался на критическом этапе между войной и миром, поэтому прекращение боевых действий должно произойти как можно скорее.

Си Цзиньпин подчеркнул, что деэскалация конфликта необходима не только для безопасности региона, но и для стабильности глобальной экономики. Он отметил, что продолжение кризиса создает риски для поставок энергоресурсов, международной торговли, а также производственных и логистических цепочек.

