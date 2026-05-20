Лидеры двух стран намерены сообща продвигать принципы справедливости на международной арене.

Россия и Китай последовательно выступают за сохранение культурного многообразия и соблюдение права каждого народа на собственный путь развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в КНР 20 мая.

Российский лидер подчеркнул важность совместных усилий государств по защите национальных интересов и суверенных прав.

«Вместе с китайскими друзьями отстаиваем культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государства», — отметил Путин.

Кроме того, российский лидер добавил, что обе страны нацелены на формирование глобального мироустройства, которое будет основываться на демократичных и справедливых началах.

Официальная часть визита Путина сопровождалась торжественной церемонией в Пекине. На площади перед Домом народных собраний председатель КНР Си Цзиньпин лично приветствовал гостя, а начало встречи было отмечено артиллерийскими залпами.

Двухдневная поездка российского президента приурочена к важному юбилею — 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который является фундаментом для современных отношений двух стран.

Программа визита предусматривает обсуждение ключевых геополитических проблем и двусторонних проектов как во время официальных совещаний, так и в неформальной обстановке.

Взаимодействие России и Китая приобретает особое значение на фоне меняющейся мировой обстановки. Стороны намерены развивать энергетическое сотрудничество, в частности, уже оформляются документы по транзиту нефти через территорию Казахстана.

Помимо экономических вопросов, лидеры уделяют внимание вопросам глобальной безопасности и гуманитарного взаимодействия. Москва и Пекин планируют продолжать тесную координацию на международной арене, чтобы успешно противостоять внешним вызовам и попыткам давления со стороны Запада.

