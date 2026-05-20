Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Доме народных собраний в Пекине

Президент РФ находится в Китае с официальным двухдневным визитом по приглашению председателя КНР.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе в зале «Фуцзянь» в Доме народных собраний, расположенном на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

В ходе беседы российский лидер вспомнил, как в прошлом году вместе с китайским коллегой праздновал 80-летие Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Он также подчеркнул, что дипломатические отношения двух государств вышли на беспрецедентный уровень.

«Не виделись день, а как будто минуло три осени», — сказал Путин, используя китайскую поговорку.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Москва и Пекин общими усилиями определяют вектор развития. Он отметил, что взаимодействие дружественных стран строится на основе уважения и взаимовыгодности.

Президент России прилетел в КНР накануне вечером по личному приглашению председателя КНР. Его поездка приурочена к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Основная рабочая программа была запланирована на 20 мая — торжественная церемония российской делегации и переговоры на высшем уровне.

Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить весь спектр двусторонних отношений, международные и региональные проблемы, а также сотрудничество в области углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода «Сила Сибири — 2».

