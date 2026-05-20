Крысиная экспансия в мегаполисах: яды не работают, автомобили в опасности

Эксперты связывают рост популяции с глобальным потеплением.

В российских городах разворачивается настоящая крысиная экспансия. Грызуны плодятся с невероятной скоростью, а яды на них уже не действуют. По оценкам, в мегаполисах их уже сотни миллионов. Но самое страшное, что они давно перестали бояться человека, портят автомобили и даже нападают на людей. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас о крысином терроре

В российских городах — нашествие крыс, и ситуация становится все серьезнее. В Санкт-Петербурге грызуны обосновались уже почти в каждом пятом подвале.

По самым скромным подсчетам, в крупном мегаполисе численность популяции может достигать сотен миллионов особей. Есть города, где крысы перестали скрываться и ведут себя настолько по-хозяйски, что люди все чаще говорят о настоящем крысином терроре.

«Аж ужас берет. Одна за другой крысы. Вот сюда зашла, она мне прям по ногам. Здоровые! Ой-ой-ой. Страшное дело!» — сказала жительница Красноярска Клара Уватенкова.

Последствия крысиного разгула все чаще ощущают автомобилисты — после ночной стоянки вместо привычного звука мотора водители получают дорогостоящий ремонт. «Перегрызли вот этот провод. Замена была, и вот здесь перегрызена была оплетка, и чуть-чуть повреждено вот здесь. То ли холодно им было. Они залезали греться под капот. На горячие машины», — сказала пострадавшая Екатерина Скрипченко.

В Красноярске ситуация дошла до того, что после серии нападений на людей — крысы покусали руки и ноги — власти были вынуждены объявить в городе повсеместную дератизацию.

«В итоге получилось, что более 460 организаций управляющих — это практически все УК и ТСЖ города — провели такие работы. Ну по крайней мере они прислали такие отчеты», — сказала пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова.

Дератизаторы — так называют борцов с грызунами — сейчас нарасхват. Главная задача дератизаторов — даже не уничтожить, а хотя бы сдержать рост популяции. Практика показывает: полностью истребить самое приспосабливаемое животное на планете практически невозможно.

«Делаются либо тестобрикеты, либо зерновые приманки. Их очень много разных. К какой-нибудь приманке у них может быть не будет предпочтения, а другая лучше сработает», — сказал дератизатор Максим Ткаченко.

Пасюк — это обычная серая крыса — за десятилетия городской жизни научился выживать в любых условиях. Яды, которыми их травили еще в советское время, сегодня не действуют. Да и к новым они быстро адаптируются. Специалисты признаются: в этой межвидовой борьбе человека и крысы пока побеждают грызуны. Из-за глобального потепления ситуация может усугубиться.

«Количество детенышей, которые погибают от холода, просто меньше. Их больше выживает, и популяция становится больше. Ну и плюс, когда у нас становится теплее в принципе, то время, когда они могут развиваться и выводить потомство, становится просто длиннее», — сказал ученый-биохимик Александр Ходос.

Опасность при этом куда серьезнее, чем просто неприятное соседство. Чем больше крыс рядом с человеком, тем выше риск контакта. Медики предупреждают: эти животные являются переносчиками десятков опасных инфекций.

«Вот сейчас говорят о хантавирусах. На самом деле это инфекция от человека к человеку передается крайне редко. Всего несколько случаев описано. А вот мыши, да, эту инфекцию могут разносить и вызывать отдельные случаи заболевания», — сказал академик РАН, доктор биологических наук Виталий Зверев.

Для заражения необязательно даже получить укус. Крысы способны переносить инфекцию на лапах и шерсти, заражая продукты на складах, в магазинах и на торговых прилавках.

Крыс травят собственники территории или управляющие компании — последние зачастую заинтересованы скорее в процессе, чем в результате. Вызывают дератизаторов, когда сочтут нужным, и, разумеется, жадничают. Договоры заключают на обработку контейнерных площадок, а про прилегающую территорию, как правило, забывают.

«Только одной дератизации недостаточно. Эксперты говорят: грызунов нужно лишить кормушки. Чаще всего крысы питаются вот на таких контейнерных площадках. Поэтому жителей просят не разбрасывать мусор, а коммунальщиков — чаще вывозить отходы на свалку», — сообщил корреспондент Владислав Тамошаускас.

Если не принимать системных мер, грызуны станут серьезной угрозой. Потому что крысы — это вредитель и конкурент, который все увереннее отвоевывает территорию у человека.

