Дональд Трамп заявил о быстром завершении войны с Ираном

Американский лидер подчеркнул, что его главная задача — лишить Тегеран ядерного оружия.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном, превративший весь Ближний Восток в зону боевых действий, будет завершен в ближайшее время. Своими мыслями относительно сроков войны с исламской республикой Трамп поделился, выступая на пикнике для членов Конгресса.

«Я думаю, что мы закончим с этим очень быстро, и у них не будет ядерного оружия», — сказал он.

Прежде американский лидер сообщал, что на 19 мая был запланирован удар по Ирану, но вмешались другие представители региона — Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По их просьбе Трамп, по собственным словам, отложил атаку и дал шанс дальнейшим переговорам и возможному заключению мирного договора. Надеется, что отложил навсегда, но, может быть, и на короткое время, потому что «масштабные дискуссии» с Тегераном продолжаются.

Руководство исламской республики переменчивым заявлениям Трампа не доверяет. Не раз глава Белого дома то объявлял о завершении боевых действий, то предупреждал, что возобновит их. Как ранее сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ на последнюю угрозу постановил: в случае продолжения атак США ждут новые «сюрпризы». Глава ведомства также напомнил, что на ближневосточном конфликте Штаты уже потеряли миллиарды долларов.

