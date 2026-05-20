«Мы хотели сначала голую вечеринку»: какой будет свадьба Родригеза и Кабак

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Комик сделал возлюбленной предложение в апреле.

Комик, певец и шоумен Тимур Родригез (настоящая фамилия Керимов. — Прим. ред.) и его невеста-актриса Катя Кабак упорно не раскрывают деталей подготовки к свадьбе. Корреспондент 5-tv.ru встретил влюбленных на XIII Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Но ни он, ни другие журналисты не получили правдивого ответа на соответствующие вопросы.

Вместо разговора о предстоящем бракосочетании Родригез устроил маленький стендап. Сначала он заявил, что ищет спонсоров торжества. Видимо, потратить придется немало денег, а у шоумена и так положение незавидное — до недавних пор он выплачивал бывшей жене, которую и бросил ради Кати Кабак, по два миллиона рублей в месяц.

«Ищем спонсоров, позвонили Джеффу Безосу и (Роману) Абрамовичу, пока ответил только Билл Гейтс. Не скажу, что он ответил, вы не сможете это показать у себя», — отшутился Родригез.

Про девичник артист тоже высказался, причем с энтузиазмом. Обнаружив, что в группе окруживших его журналистов только девушки, шоумен попросил их не уходить слишком рано. Мол, вот-вот приедут стриптизеры, обмазанные маслом, и будут «тереться» об участниц девичника. Невеста лишь смеялась и пыталась поторопить жениха.

«Мы хотели сначала голую вечеринку, но нам сказали, что после последней это очень рискованно. Поэтому придется все отменить», — Родригез выдал последнюю шутку и удалился вместе с избранницей.

О помолвке Тимур Родригез сообщил в конце апреля. Он устроил возлюбленной сюрприз, сделал предложение в центре Москвы рядом с кинотеатром «Художественный» и опубликовал снятое профессионалами видео в социальной сети.

В 2023 году шоумен развелся с супругой Анной Девочкиной, которая за 16 совместных лет подарила ему двух сыновей. О расставании он сообщил жене по телефону, назвав это решение правильным и «одним из самых смелых в жизни». Очень скоро он уже появлялся с Катей Кабак на публике. До начала отношений в течение многих лет они дружили.

Ранее 5-tv.ru писал о спорах Тимура Родригеза и Анны Девочкиной об алиментах. Шоумен пытается их уменьшить, а его экс не соглашается.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.