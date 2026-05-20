«Всех вас нагну»: предвыборные встречи Пашиняна обернулись скандалами и перепалками

© РИА Новости/Михаил Метцель

В Армении обсуждают эмоциональную ругань премьера с жителями и падение его рейтингов.

Всю правду о себе в эти дни вынужден выслушивать и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он поехал в свою предвыборную поездку, но чуть ли не каждая встреча с избирателями заканчивается скандалом. Даже несмотря на толпы охранников, которые его окружают и выкидывают из толпы всех, кто задает неудобные вопросы. Все покажет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Вместо фирменных сердечек теперь крики, истерика и угрозы на каждой предвыборной встрече. Вот премьер Пашинян срывается на карабахского политика, упрекнувшего его в сдаче региона.

— Что ты пришел сюда продвигать азербайджанские нарративы?

— Это вы продвигаете азербайджанские нарративы.

А на этих кадрах деду погибшего солдата не дают ничего сказать премьеру и выводят под руки.

«Отпусти руку! Почему вы меня тащите? Зачем закрываете мне рот? Я террорист? Я требую справедливости, куда вы меня ведете?» — кричал мужчина.

Перепалку премьера со случайной прохожей в обычном дворе Еревана еще больше обсуждают и осуждают. Пашинян взорвался, когда женщина обвинила его в развале страны и гибели своего брата. Арпине Согоян шла на работу, когда увидела политика.

— Ты враг народа. Вы попытались нас прогнуть, но мы не прогнулись.

— Это вы разрушили страну, грабили, прикрываясь Карабахом. Вы — сбежавшие выродки, снимите маски. Всех вас нагну и уничтожу, засуну ваши маски в соответствующее место!

После неприятного разговора, рассказывает ее дочь в эксклюзивном интервью «Известиям», мать попросили уволиться по собственному желанию.

«Не побоюсь сказать: она работает акушером-гинекологом около трех десятилетий и, возможно, подарила жизнь гораздо большему числу людей, чем Никол Пашинян отнял за восемь лет своего правления», — сказала дочь Арпине Согоян, Татев Согоян.

А ведь она всего лишь хотела сказать Пашиняну о трагедии в Нагорном Карабахе.

«Мама сказала, что благодарит Бога за возможность лично сказать об этом Пашиняну, и она считает, что именно Никол продал нашу родину. После этих слов Пашиняна буквально затрясло», — сказала Татев Согоян.

Тему Нагорного Карабаха премьер Пашинян сейчас активно использует в предвыборной программе.

«Почему вы живы? Вы должны объясниться, почему вы живы, если у нас было пять тысяч жертв?» — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Причем подобная риторика Пашиняна и скандальные выходки усилились перед парламентскими выборами. Уровень доверия к нему падает.

«Я никогда за вас не голосовала, и я счастлива. Хотя бы это делает меня счастливой. Народ просит перемен, а вы выходите на улицы», — сказала жительница.

Согласно данным опросов, за партию Пашиняна «Гражданский договор» готовы проголосовать только 27% избирателей. А от победы на предстоящих выборах напрямую зависит его премьерское кресло.

«Три оппозиционные силы вкупе набирают больше голосов, чем Пашинян, которому на этот раз с 90%-й вероятностью не удастся сформировать власть. Вот отсюда еще и вот этот нервный срыв», — сказал профессор МГИМО, доктор политических наук Виктор Согомонян.

Ни саммит с главами Старого Света, ни сегодняшний визит главы МИД Литвы, на котором снова говорили о евроинтеграции, популярности Пашиняну так и не добавили.

