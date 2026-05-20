Фото, видео: Reuters/Vladislav Culiomza

Во время церемонии вручения европейской награды прозвучали резкие обвинения в адрес молдавского лидера.

Скандал в Европейском парламенте. Бывший румынский депутат Кристиан Ризя взял слово, когда на трибуну поднялась президент Молдавии Майя Санду.

«Уважаемая госпожа председатель, Майя Санду — диктатор. Я, румынский журналист, жертва произвола Майи Санду», — заявил он.

Европейским орденом «За заслуги» официально Санду наградили за вклад в продвижение европейских ценностей. На самом деле — за ее лояльность и удобную для Евросоюза политику. Чего стоят одни только последние выборы в Молдавии, когда Санду отправила за решетку всех оппонентов, а политиков с пророссийской позицией просто отстранила от голосования.

