Россия потребовала от МАГАТЭ оценки атак Украины на Запорожскую АЭС

Небензя: РФ требует от МАГАТЭ оценок действий Киева в части атак на ЗАЭС

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Специалисты агентства работают на территории электростанции и видят последствия ударов, но действия ВСУ остаются без реакции.

Россия потребовала от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценки преступных действий Украины, касающихся, в частности, атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Соответствующее заявление сделал постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Требуем от коллег из секретариата МАГАТЭ однозначных оценок данных преступных действий Киева», — сказал дипломат.

Небензя отметил, что секретариаты ООН и МАГАТЭ не отреагировали на удары ВСУ по Запорожской АЭС. При этом после атаки на АЭС «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил о риске масштабного выброса радиоактивных веществ, расплавления активной зоны реакторов и необходимости эвакуации населения на сотни километров.

«Это особенно удивительно с учетом того, что на ЗАЭС находятся эксперты агентства, имеющие возможность своими глазами видеть украинские атаки и их последствия», — добавил Небензя.

Дипломат также подчеркнул, что российская сторона ждет вынесения «жестких предупреждений» странам, нагнетающим военную напряженность вокруг Ирана и угрожающим ударами по его мирным ядерным объектам.

Киевский режим продолжает угрожать безопасности российской ядерно-энергетической инфраструктуре. Об этом накануне заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, уточнив, что это было бы невозможно без поддержки со стороны Запада. Последняя атака на ЗАЭС произошла на днях, а эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ее территории, по ее словам, «внезапно ослепли и оглохли».

Ранее, писал 5-tv.ru, ВСУ за сутки нанесли десятки ударов по электростанции и городу-спутнику Энергодару, в результате чего в городе на 11 часов отключили электричество.

