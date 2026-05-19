«Ландыши. Такая нежная любовь» стал лучшим онлайн-сериалом на премии АПКиТ

Фото: Кадр из сераила «Ландыши. Такая нежная любовь», реж.: Александр Карпиловский, 2024-...г.

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» стал победителем Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в номинации «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)».

Продюсерами проекта выступили Елизавета Сапронова, Никита Сапронов, Наталья Лазарева, Юрий Сапронов, Антон Володькин и Александр Косарим. Режиссером сериала стал Александр Карпиловский.

Производством занимались «Всемирные Русские Студии», Wink и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета. Посмотреть проект можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Проект «Ландыши. Такая нежная любовь», как писал 5-tv.ru, также получили награду АПКиТ в номинации «Лучшая оригинальная музыка к сериалу». Премию проекту принесла работа музыкальных авторов Владимира Юстуса, Жени Трофимова и Ильи Аноприева.

Одной из заметных особенностей сериала стали песенные номера. Они помогли усилить драматическую линию и глубже раскрыть чувства героев. По сюжету главная героиня входит в группу «Ландыши», созданную женами военных.

Саундтреки к проекту написал певец и автор песен Женя Трофимов, лидер музыкального коллектива «Комната культуры».

Сериал вышел в 2025 году. Это музыкальное драмеди о любви молодого офицера из российской глубинки и дочери миллиардера, которая выросла в Лондоне. Герои принадлежат к разным мирам, но неожиданная встреча меняет их жизнь.

