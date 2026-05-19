«Имеет право»: Догилева ответила на критику Меньшикова в сторону «Гамлета»

Народный артист России Олег Меньшиков имеет право открыто говорить, понравился ему спектакль «Гамлет» или нет. Так народная артистка России Татьяна Догилева заявила, комментируя обсуждение постановки, которую актер ранее резко раскритиковал. Об этом актриса рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

По ее словам, у каждого зрителя, в том числе у известного артиста, есть право на личную оценку театральной работы. Догилева отметила, что сама не ходит на такие спектакли, если они ей не близки.

«Ну и что? Что он не может, что ли, это сказать? Человек имеет право нравиться или не нравиться. Я не хожу», — высказалась она.

Актриса также отметила, что ее рабочий график складывается неравномерно: иногда предложений и занятости много, а иногда наступают периоды полного отдыха.

«У меня, как часто у актрис бывает: либо я много работаю, либо я вообще ничего не делаю», — призналась Догилева.

По словам артистки, в свободные дни она старается делать зарядку, смотрит фильмы и сериалы, а иногда уезжает из города. При этом Догилева с улыбкой отметила, что часть личной жизни предпочитает не раскрывать.

«Единственное, что я стараюсь делать зарядку. Да, я много смотрю кино, много смотрю сериалов», — поделилась она.

Актриса добавила, что не соглашается на все предложения подряд. По ее словам, возрастных ролей ей предлагают не так много, поэтому выбор всегда зависит от конкретного материала и обстоятельств.

До этого Меньшиков раскритиковал спектакль «Гамлет» в МХТ имени А. П. Чехова с актером Юрой Борисовым в главной роли. Артист назвал его «театральной катастрофой». Как он утверждал, увиденное на сцене его полностью разочаровало.

