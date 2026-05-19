«Жить стало негде»: Татьяна Догилева рассказала о борьбе с новой зависимостью

Актриса призналась, что долгие годы не могла принять волевое решение и избавиться от своего бремени.

Народная артистка России Татьяна Догилева призналась, что в течение многих лет не решалась избавиться от нарядов, в которых в молодости блистала на премьерах и светских мероприятиях. Зависимость дошла до того, что в ее гардеробную, которая также регулярно пополнялась, уже не помещалось ничего, а выбросить вещи было жалко. Но пришло время освободиться от буквального груза из прошлого.

Татьяна Догилева редко появляется на публике. По собственным словам, просто ленится лишний раз собираться и выходить к камерам. На этот раз корреспонденту 5-tv.ru удалось побеседовать со звездой на XIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Актриса рассказала, что к этому событию подготовилась тщательно — обратилась к стилисту, подобрала туалет — длинное черное платье и свободную накидку цвета крем-брюле с брошью в виде крупного цветка. Но перед обновлением гардероба пришлось пойти на жертвы.

«Сейчас вот как раз я закончила расхламление квартиры, и шкафы готовы к новым покупкам. Очень много выкинула безжалостно, а какие получше я отдаю знакомым людям, которые отдают другим знакомым людям… Я как раз дошла до этого предела, когда жить стало негде», — смеясь, поделилась Догилева.

В феврале Татьяне Анатольевне исполнилось 69 лет. И хоть когда-то актриса и была одной из главных модниц Советского Союза, сегодня она не стремится впечатлять и эпатировать публику. В молодости Догилева не скупилась и активно набивала шкафы, а потом все это было жалко выбросить. Теперь она считает, что одеваться нужно соответственно возрасту, а с ненужным прощаться, так что мини-юбки, обтягивающую и чрезмерно яркую одежду она оставила в прошлом.

«Я была очень шопоголик, а в связи с тем, что многие вещи уже (не подходят)… У меня вещи очень хорошие, когда я была модной артисткой с хорошей фигурой, и у меня рука не поднималась их многие отдать. Вот сейчас она поднялась», — заключила артистка.

