Житель Китая рассказал о судьбоносной встрече с Путиным в 2000 году

После знакомства с президентом России Пэн Пай начал изучать русский язык и интересоваться культурой страны.

Китайский инженер Пэн Пай, который в детстве случайно встретился с Владимиром Путиным в Пекине и сделал совместную фотографию с российским лидером, поделился воспоминаниями о той встрече в беседе с 5-tv.ru. По его словам, событие произошло в 2000 году и во многом повлияло на его дальнейший интерес к России.

Пэн рассказал, что приехал в столицу Китая вместе с отцом и оказался рядом с парком Бэйхай в момент прибытия российского президента. Тогда мальчик попытался привлечь внимание главы государства и забрался на каменную ограду, чтобы помахать ему рукой.

По словам инженера, уже после завершения мероприятия Владимир Путин неожиданно подошел к нему, помог спуститься с ограды и предложил сделать совместный снимок. Этот момент Пэн Пай запомнил на всю жизнь.

«Казалось, сам Бог меня выбрал», — рассказал Пэн Пай.

Он отметил, что в тот момент сильно волновался из-за внимания фотографов и большого количества людей вокруг. При этом российского лидера он запомнил как спокойного и доброжелательного человека.

Как рассказал инженер, именно после той встречи у него появился интерес к России, ее истории и культуре. Позже он начал изучать русский язык и рассматривал возможность поступления в один из российских вузов.

В настоящее время Пэн Пай надеется вновь увидеть Владимира Путина во время официального визита президента России в Китай, который проходит 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

