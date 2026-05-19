Любимова указала на успех фильма «Красный шелк» в китайском прокате

Российско-китайский фильм «Красный шелк» успешно прошел в прокате КНР. Китайские партнеры остались довольны премьерой и результатами картины. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

По ее словам, для российской стороны важна положительная оценка проекта со стороны коллег из Китая. Любимова отметила, что «Красный шелк» стал одной из первых заметных российско-китайских картин в китайском прокате.

«Было приятно слышать от наших китайских партнеров и коллег поздравления с премьерой и кинопрокатом в Китае «Красного шелка», — отметила она.

К тому же Любимова подчеркнула, что успех фильма важен не только сам по себе. Она пояснила, что каждая такая работа должна становиться шагом к новым совместным проектам России и Китая в кино.

В данный момент страны уже готовят несколько новых картин. В производстве находятся около пяти фильмов разных жанров.

«Сейчас уже порядка пяти картин находится в производстве самых разных жанров», — поделилась Любимова.

Также министр культуры России назвала важной поддержку Фондом кино продолжения «Красного шелка». Сиквел получил название «Черный шелк». По словам Любимовой, первая часть удачно показала себя в своем жанре не только в России, но и в Китае.

«Нам важен сам факт того, что действительно продюсеры и Фонд кино поддержали новый проект, продолжение «Черный шелк», — отметила министр.

При этом Любимова добавила, что китайский рынок остается сложным для зарубежных проектов. По ее словам, в Китае российско-китайским картинам приходится конкурировать с крупными местными премьерами.

До этого, как писал 5-tv.ru, режиссер-постановщик Андрей Волгин рассказал, что съемочная группа работает над фильмом «Черный шелк». Съемки проходят в России и Китае. Для отдельных сцен используют масштабные декорации, специальные павильоны и сложные технические решения.

