Блогера Марка Булаха арестовали за поездку на диване по центру Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пресненский суд Москвы арестовал блогера Марка Булаха на 15 суток после поездки по центру столицы на диване, закрепленном на двух самокатах. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе суда.

В пранке также участвовал блогер Эдвард Бил, настоящее имя которого Эдуард Биль, о чем писал 5-tv.ru. Однако, согласно данным портала судов общей юрисдикции Москвы, аналогичный административный материал в отношении Била в суд не поступал.

Инцидент произошел в мае на Патриарших прудах. Булах и Бил проехали по улице на диване, установленном на паре самокатов, и снимали происходящее на камеру. Из-за необычной поездки на дороге образовалась автомобильная пробка.

Марк Булах и раньше попадал в поле зрения полиции после съемок скандальных пранков. Эдварда Била также привлекали к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Кроме того, имя Била стало широко известно после аварии в центре Москвы в апреле 2021 года. Тогда его спорткар выехал на встречную полосу, в результате чего одна из пострадавших оказалась в реанимации. Суд приговорил блогера к одному году и двум месяцам заключения в марте 2022 года. Бил вышел на свободу через десять месяцев.

