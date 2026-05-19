Участник «Времени героев» Емельянов стал зампредом правительства Ивановской области

В новой должности он будет курировать управление региональной безопасности.

Участник программы «Время героев», кавалер двух орденов Мужества, участник специальной военной операции (СВО) Павел Емельянов назначен заместителем председателя правительства Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

В июне 2025 года Емельянов присоединился к программе, став одним из 85 слушателей второго набора. Его наставником выступил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. В ходе стажировки он предложил включить военного в региональную управленческую команду, отметив значимость его практического опыта для области.

Емельянов награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу». В новой должности он будет отвечать за направление региональной безопасности.

Сам Емельянов заявил, что считает безопасность одной из ключевых задач органов власти.

«Безопасность — одна из важнейших задач правительства на сегодняшний день. Я благодарен коллективу программы „Время героев“ за возможность учиться у лучших преподавателей и перенимать опыт у наставника, за внимание и индивидуальный подход к обучению и стажировкам», — отметил Емельянов.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимир Путин на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО для работы в органах власти и государственных структурах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Шуваевым, по итогам которой подписал решение о назначении его временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Летом 2025 года Шуваев стал участником второго потока федеральной программы «Время героев».

