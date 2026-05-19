В Подмосковье впервые пройдет серия квестов «Город пЕРемен» от «Единой России»

Фото: Партия «Единая Россия»/mosobl.er.ru

В Московской области впервые пройдет серия квестов «Город пЕРемен» от партии «Единая Россия» и организации «Молодая гвардия». Об этом сказано на сайте партии.

Квесты пройдут 23 мая в Ленинском городском округе (Видном), 31 мая в Балашихе и 6 июня в Королеве. Формат мероприятия подразумевает пешеходные прогулки по городам, во время которых участники будут разгадывать задания — они зашифрованы в текстах, видео, звуках и изображениях. Всего на карте им предстоит найти более 100 точек. Чтобы успешно пройти испытания, игроки должны справляться с заданиями на логику, внимательность, а также хорошо знать историю городов.

Такой игровой формат позволит участникам лучше увидеть изменения, произошедшие в городах региона. Как сказал блогер, музыкант, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин, более известный как Саша Стоун, люди уже надоели скучные форматы.

«Впервые в России „Единая Россия“ и „Молодая Гвардия“ делают городской квест в формате настоящего ралли», — отметил Стоун

Чтобы принять участие в квесте, нужно собрать команду от одного до пяти человек. Важно, чтобы в ее составе был как минимум один взрослый старше 18 лет. Все игроки получат стартовые сувениры и бонусы от партнеров, а победителям вручат памятные значки и специальные призы.

