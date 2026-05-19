МИД Армении исключил возможность разрыва отношений с Россией

В Ереване заявили об отсутствии планов обострять отношения с Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ереван подтвердил курс на взаимодействие с Москвой при сохранении внешнеполитического маневра.

Армения не рассматривает сценарий ухудшения или прекращения отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян во время пресс-конференции с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом. Слова армянского дипломата приводит «Sputnik Армения».

По словам Мирзояна, Ереван сохраняет настрой на развитие сотрудничества с Москвой и не намерен создавать дополнительную напряженность в двустороннем диалоге.

«Мы не намерены вносить напряженность в отношения между Россией и Арменией. Мы партнеры, у нас многочисленные связи, и мы настроены развивать взаимовыгодное сотрудничество в атмосфере конструктивного диалога», — заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что в международной практике не существует понятия «политического развода» между странами. Он указал, что Армения не ставит перед собой задачу разрушать отношения с Россией, несмотря на наличие отдельных разногласий. По его словам, подобные вопросы неизбежно возникают в процессе развития межгосударственных контактов и требуют решения дипломатическими методами.

Отдельно министр прокомментировал вопрос о возможном выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. По его словам, армянские власти осознают невозможность одновременного членства в двух объединениях. При этом окончательное решение по данному вопросу в Ереване намерены принимать позднее, «когда для этого наступит время».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стремление Армении к сближению с Евросоюзом связано с намерением властей республики добиться заключения хотя бы отдельных соглашений о сотрудничестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.