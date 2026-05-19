Число погибших при опрокидывании аэролодки на Байкале возросло до пяти

Пять человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале у скалы Черепаха. Еще одна женщина получила травму ноги. В распоряжении 5-tv.ru оказался список туристов, которые стали жертвами аварии.

Среди погибших были указаны Галина С., Денис Ф., Марина Ф., Елена Ч. и Наталья Ж. Пострадавшей оказалась 60-летняя женщина, у нее травмирована нога.

В списке спасшихся значатся Елена В. 1985 года рождения, Наталья С. 1963 года рождения, Ольга М. 1972 года рождения, Николай П. 1976 года рождения, Ирина Б. 1977 года рождения, Сергей Б. 1999 года рождения и Дмитрий Б. 2012 года рождения.

Также среди спасенных указаны Мария Т. 1981 года рождения, Юлия С., дата рождения которой уточняется, Анна А. 1994 года рождения, гид Ольга Т. 1987 года рождения и водитель судна Александр Ц. 1977 года рождения.

Авария произошла неподалеку от скалы Черепаха в Бурятии. Аэролодка с пассажирами перевернулась, после чего люди оказались в воде. По уточненным данным, всего на борту находились 18 пассажиров.

Сразу после происшествия часть людей получилось поднять из воды.

До этого 5-tv.ru сообщал, что чрезвычайное происшествие случилось вдали от берега, поэтому к месту аварии направили дополнительные силы МЧС, в том числе водолазов.

Сотрудники экстренных служб и техника работают в районе происшествия в данный момент. Перевернувшееся судно отбуксировали ближе к берегу.

Прокуратура начала проверку после аварии. Специалистам предстоит установить причины опрокидывания аэролодки, а также выяснить, соблюдались ли требования безопасности при выходе на воду.

