«Ангел смерти» убивал и насиловал заключенных на глазах у их детей
Mirror: в Гааге начались слушания по делу надзирателя тюрьмы в Ливии аль-Хишри
Международный трибунал рассматривает дело начальника тюрьмы, обвиняемого в массовых насилиях.
В Гааге начались предварительные слушания по делу Халеда Мохамеда Али аль-Хишри, руководившего ливийской тюрьмой Митига. Об этом сообщило издание Mirror.
Подсудимый, получивший среди узников прозвище «Ангел смерти», обвиняется в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в период с 2015 по 2020 год.
По версии следствия, аль-Хишри лично причастен к убийствам и изнасилованиям задержанных, которые совершались в том числе на глазах у детей жертв.
В материалах дела фигурируют показания почти тысячи пострадавших, столкнувшихся с нечеловеческой жестокостью в стенах печально известного исправительного учреждения в Триполи.
Заместитель прокурора Назхат Хан в ходе вступительного слова подчеркнула, что 47-летний командир контролировал женский блок тюрьмы, где сексуальное насилие носило систематический характер.
Согласно обвинительному акту, аль-Хишри постоянно носил при себе огнестрельное оружие и часто простреливал заключенным колени или стопы.
Характерно, что во время зачитывания подробностей этих зверств в суде обвиняемый не проявлял никаких эмоций. На текущем этапе коллегия судей должна оценить весомость собранных доказательств.
Если они будут признаны достаточными в течение ближайших 60 дней, аль-Хишри станет первым гражданином Ливии, который официально окажется на скамье подсудимых в рамках полноценного процесса МУС.
Подозреваемый был задержан в Германии в июле прошлого года и передан в Нидерланды в декабре. Расследование ситуации в Ливии было инициировано Советом Безопасности ООН еще в 2011 году после падения режима Муаммара Каддафи.
Изначально трибунал выдал ордер на арест самого диктатора, однако он был убит повстанцами до задержания. На данный момент в розыске по линии МУС остаются еще девять ливийцев, включая одного из сыновей Каддафи.
Важной деталью является недавний скандал в Италии, где из-за технической ошибки был отпущен на свободу другой подозреваемый по делу тюрьмы Митига — Оссама Анжием.
Это решение вызвало резкую критику со стороны правозащитников и оппозиционных политиков, обвинивших власти в лицемерии. В то время как аль-Хишри готовится к суду, правозащитники надеются, что этот процесс станет отправной точкой для восстановления справедливости в регионе, долгие годы страдавшем от беззакония.
