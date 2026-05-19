«Ангел смерти» убивал и насиловал заключенных на глазах у их детей

Mirror: в Гааге начались слушания по делу надзирателя тюрьмы в Ливии аль-Хишри

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Международный трибунал рассматривает дело начальника тюрьмы, обвиняемого в массовых насилиях.

В Гааге начались предварительные слушания по делу Халеда Мохамеда Али аль-Хишри, руководившего ливийской тюрьмой Митига. Об этом сообщило издание Mirror.

Подсудимый, получивший среди узников прозвище «Ангел смерти», обвиняется в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в период с 2015 по 2020 год.

По версии следствия, аль-Хишри лично причастен к убийствам и изнасилованиям задержанных, которые совершались в том числе на глазах у детей жертв.

В материалах дела фигурируют показания почти тысячи пострадавших, столкнувшихся с нечеловеческой жестокостью в стенах печально известного исправительного учреждения в Триполи.

Заместитель прокурора Назхат Хан в ходе вступительного слова подчеркнула, что 47-летний командир контролировал женский блок тюрьмы, где сексуальное насилие носило систематический характер.

Согласно обвинительному акту, аль-Хишри постоянно носил при себе огнестрельное оружие и часто простреливал заключенным колени или стопы.

Характерно, что во время зачитывания подробностей этих зверств в суде обвиняемый не проявлял никаких эмоций. На текущем этапе коллегия судей должна оценить весомость собранных доказательств.

Если они будут признаны достаточными в течение ближайших 60 дней, аль-Хишри станет первым гражданином Ливии, который официально окажется на скамье подсудимых в рамках полноценного процесса МУС.

Подозреваемый был задержан в Германии в июле прошлого года и передан в Нидерланды в декабре. Расследование ситуации в Ливии было инициировано Советом Безопасности ООН еще в 2011 году после падения режима Муаммара Каддафи.

Изначально трибунал выдал ордер на арест самого диктатора, однако он был убит повстанцами до задержания. На данный момент в розыске по линии МУС остаются еще девять ливийцев, включая одного из сыновей Каддафи.

Важной деталью является недавний скандал в Италии, где из-за технической ошибки был отпущен на свободу другой подозреваемый по делу тюрьмы Митига — Оссама Анжием.

Это решение вызвало резкую критику со стороны правозащитников и оппозиционных политиков, обвинивших власти в лицемерии. В то время как аль-Хишри готовится к суду, правозащитники надеются, что этот процесс станет отправной точкой для восстановления справедливости в регионе, долгие годы страдавшем от беззакония.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.