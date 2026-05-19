Секта обязала тысячи последователей избавиться от домашних животных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лидеры религиозного движения ввели жесткий запрет на питомцев.

Религиозная организация «Плимутские братья» разослала своим прихожанам в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии предписание избавиться от домашних животных. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Поводом для столь радикального решения стал инцидент в семье мирового лидера секты Брюса Хейлза: собака укусила его четырехлетнего родственника, после чего ребенку потребовалось накладывать швы.

Новые правила запрещают держать в домах не только псов, но и кошек, птиц и даже мышей, что вызвало волну возмущения и слухи о возможных массовых убийствах животных.

Представители консервативного христианского движения поспешили выступить с опровержением информации об эвтаназии питомцев. Официальный представитель группы заявила, что их слова были неверно истолкованы, и церковь никогда не поощряла жестокое обращение с живыми существами.

По их версии, разосланное письмо является лишь подтверждением давнего внутреннего правила, которое якобы всегда ограничивало владение животными. В послании, зачитанном во время служб, прямо указывалось, что держать собаку в жилом помещении «совершенно неправильно», и каждая семья должна пересмотреть свои привычки, чтобы соответствовать строгим стандартам общины.

Организация «Плимутские братья» была основана в XIX веке в Англии теологом Джоном Нельсоном Дарби. Бывшие англикане создали закрытое сообщество, стремясь дистанцироваться от «мирской суеты» и политики.

На сегодняшний день секта насчитывает около 55 тысяч последователей по всему миру. Адептам запрещено вступать в брак с людьми иной веры, а также принимать пищу или напитки в компании посторонних.

Нынешний скандал с домашними животными напоминает события 1960-х годов, когда в прессе уже появлялись сообщения о массовом уничтожении питомцев членами этой группы, однако тогда руководство секты также официально отрицало эти факты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.