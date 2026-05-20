Беспрецедентные отношения: какие договоренности ждут Россию и Китай

Официальный визит Владимира Путина в КНР приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Москвой и Пекином.

Итак, главное политическое событие ближайших дней — это, конечно, официальный визит президента России Владимира Путина в Пекин. Основные переговоры начнутся только завтра.

Пока же самое интересное для журналистов — это подмечать различные детали, которые в международных отношениях иногда значат даже больше, чем публичные заявления. И вот во время этой поездки очень много сравнений с визитом на минувшей неделе американского президента. Из Китая передает обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Визит — официальный. А встречают российского президента, будто визит государственный. С максимальными почестями.

У российского лидера — серый галстук. В Китае — это цвет стабильности и устойчивости. Владимира Путина у трапа встречает министр иностранных дел КНР Ван И. Они вместе идут вдоль почетного караула. В это время китайская молодежь — синий верх, белый низ — начинает размахивать российскими флагами и скандировать. В переводе — «приветствуем, горячо приветствуем». Президент садится в «Аурус». Визит начинается.

Весь мир признает: прогресс в диалоге Москвы и Пекина во многом благодаря личной дружбе лидеров. Они даже обращаются друг к другу по-особенному.

«Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. В России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга», — отметил президент России Владимир Путин.

Зачем-то на Западе пытались угадать: а встретят ли российского президента так же, как неделю назад встречали президента США Дональда Трампа? Искали тайные знаки.

«Все, что мы слышим об этом визите, указывает на то, что церемониал будет очень похожим. Зато Путин будет размещен в государственном гостевом доме „Дяоюйтай“ — это комплекс, расположенный очень близко к резиденции Си Цзиньпина», — сказал журналист телеканала ARD Йорг Эндрисс.

И разбирали лексику.

«Уже неоднократно председатель КНР Си Цзиньпин публично называл российского президента Владимира Путина «старым другом и очень близким товарищем», — отметила журналистка CNEWS.

Так об этом президент России говорит и сам. Дружить и не против кого-то.

«Россия и Китай уверенно смотрят в будущее, сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всестороннего развития наших государств», — сказал Путин.

Официальный визит предполагает конкретную работу. Подписание документов, переговоры по сближению наших стран. Не зря в делегации почти сорок человек: вице-премьеры, министры, главы госкорпораций.

И дело не только в экономике. Мы сближаемся культурно: российско-китайский фильм «Красный шелк» стал феноменом! Сейчас снимают следующую картину — «Черный шелк».

Министр культуры Ольга Любимова сегодня как раз встречалась с заместителем заведующего Отдела пропаганды Центрального Комитета Коммунистической партии КНР.

«Нам очень важны и очень лестны слова — было приятно слышать от наших китайских партнеров и коллег поздравления с премьерой и кинопрокатом в Китае „Красного шелка“. „Красный шелк“ прошел в своем жанре очень удачно и в российском прокате, и действительно довольны китайские наши партнеры прокатом в Китае», — рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

И «Красный шелк», и «Черный шелк» созданы при участии «НМГ Кинопрокат», компании, что входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». В рамках визита президента в КНР НМГ и технологический парк Шидао заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

«Это позволит нам иметь абсолютно прямой контакт с технологическими лидерами Китая, заниматься вместе с ними пилотированием и тестированием тех моделей искусственного интеллекта, которые они разрабатывают, и максимально эффективно переносить и использовать эти модели для российской медиаиндустрии. То есть мы становимся таким интегратором для китайской технологической экосистемы искусственного интеллекта в медиа для российской медиаиндустрии», — сказала генеральный директор Национальной медиа группы Светлана Баланова.

Интеллектуальное развитие — во всех смыслах — приоритет. Завтра лидеры дадут старт перекрестному году образования. Цель — фантастическая.

«У нас растут обмены. И мы планируем, что к 2030 году это будет по 100 тысяч студентов с каждой страны. И сейчас уже это 56 тысяч», — отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Экономика, энергетика, наука, транспорт. Финалом визита станет традиционное для лидеров чаепитие. Кулинарный мостик Владимир Путин и Си Цзиньпин начали прокладывать давно. И дело не только в чае. Готовили вместе и наши блины во Владивостоке, и китайские гоубули — что-то вроде пельменей. В Тяньцзине.

А вот что вряд ли попробует наша делегация. А мы рискнули.

«Многие привыкли к азиатской кухне. Суши, бабл-ти. Но такая еда даже в Китае считается экзотической. Сейчас попробуем», — сказал обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Повар еще раз при нас обжаривает, добавляет перец и соль.

«Так. Вот это сороконожка. Это скорпион. Обещали, что не ядовитые. Вкусно, похоже на семечки. Честно. Скоро узнаем, вытащили жало или нет», — поделился обозреватель «Известий» Николай Иванов.

В большой политике вопросы как семечки не щелкаются. Многополярный мир требует кропотливой работы. Именно этим и занимаются Москва и Пекин.

